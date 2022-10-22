Дмитрий Свищев: «Думаю, чиновники FIS хотели сохранить российских спортсменов. Но лобби скандинавов и некоторых представителей Европы победило»

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев прокомментировал решение Международной лыжной федерации (FIS) продлить отстранение российских спортсменов.
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