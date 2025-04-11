Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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В обход — России?

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Комментарии
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Eduard
Лживые улыбочки! Типа все жить друг без друга не могут.Этому шоу много летлицемеры!
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18 час.
Eduard
Как ни странно но дураки из Средней Азии видно тоже думают стать&quot;Це европейцами&quot;,хот азиаты 100%!
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18 час.
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