В Самарканде состоялся очередной саммит Евросоюза и стран Центральной Азии Андрей Офицеров Это событие должно было «продемонстрировать миру», что «наш регион становиться важным для Европейского союза…» — так оценили саммит местные СМИ.
В обход — России?
Комментарии
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Eduard
Лживые улыбочки! Типа все жить друг без друга не могут.Этому шоу много летлицемеры!
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18 час.
Eduard
Как ни странно но дураки из Средней Азии видно тоже думают стать"Це европейцами",хот азиаты 100%!
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18 час.
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