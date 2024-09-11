Telegram готовится к изменениям: Как задержание Павла Дурова во Франции повлияет на мессенджер и его пользователей Ирэн ОрлонскаяПавел Дуров анонсировал новый этап в противодействии преступности в Telegram и заявил, что подход к модерации будет изменён с негативного на позитивный.