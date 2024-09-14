«Реагировать будем так, чтобы мало не показалось»: Рябков о поставках дальнобойного оружия Киеву

Замглавы МИД России анонсировал ответ на возможные удары ВСУ вглубь РФ Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков рассказал, каким будет ответ Москвы в случае снятия США и Великобританией ограничений на нанесение ракетных ударов вглубь территории РФ.
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