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Скинул тело в придорожную канаву: в Ленобласти задержали виновника смертельного ДТП

Скинул тело в придорожную канаву: в Ленобласти задержали виновника смертельного ДТП

В Ленобласти водитель сбил пешехода, который шёл по обочине. Прежде чем скрыться с места аварии, он скинул тело погибшего мужчины в придорожную канаву.

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