В Тбилиси сравнили западных послов с секретарями ЦК КПСС

Иностранные дипломаты в Грузии ведут себя как инструкторы политической практики, что напоминает поведение секретарей ЦК КПСС при СССР, отметил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили, сообщают корреспонденты газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.