В Тбилиси сравнили западных послов с секретарями ЦК КПСС

Иностранные дипломаты в Грузии ведут себя как инструкторы политической практики, что напоминает поведение секретарей ЦК КПСС при СССР, отметил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили, сообщают корреспонденты газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
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