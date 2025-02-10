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В Тбилиси сравнили западных послов с секретарями ЦК КПСС

Иностранные дипломаты в Грузии ведут себя как инструкторы политической практики, что напоминает поведение секретарей ЦК КПСС при СССР, отметил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили, сообщают корреспонденты газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

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