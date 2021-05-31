Ученые предупреждают: разногласия по поводу гипотезы о «лабораторном происхождении» covid до добра не доведут (Nature, Великобритания)

По мнению некоторых ученых, все утверждения о том, что изначально covid просочился из китайской лаборатории, являются помехой для международного сотрудничества, нацеленного на борьбу с пандемией, и подпитывают агрессию в Интернет-пространстве.
По мнению некоторых ученых, все утверждения о том, что изначально covid просочился из китайской лаборатории, являются помехой для международного сотрудничества, нацеленного на борьбу с пандемией, и подпитывают агрессию в Интернет-пространстве.
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