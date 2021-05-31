Картина дня. Финансы

44 541 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ФинамИнфо
    А Китай, как и всегда, сам с собой. И так уже более пяти тысяч лет. )) Нет, серьезно, китайцы - до сих пор зациклены ...Крестовый поход п...
  • valentina sergeeva
    А Китай-то с кем?Крестовый поход п...
  • Бобкина Татьяна
    Мои знакомые, живущие в Белоруссии, говорят, что большая часть людей очень довольна политикой своего Батьки Но кому ...В Евросоюзе рассч...

Ученые предупреждают: разногласия по поводу гипотезы о «лабораторном происхождении» covid до добра не доведут (Nature, Великобритания)

Ученые предупреждают: разногласия по поводу гипотезы о «лабораторном происхождении» covid до добра не доведут (Nature, Великобритания)

По мнению некоторых ученых, все утверждения о том, что изначально covid просочился из китайской лаборатории, являются помехой для международного сотрудничества, нацеленного на борьбу с пандемией, и подпитывают агрессию в Интернет-пространстве.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх