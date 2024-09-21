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Ячменев о старте «Ак Барса»: «Команда строится заново. Ожидали, что будут шероховатости, что и видим по первым играм»  

После 5 матчей казанцы с 6 очками занимают на Востоке 8-е место. «Думаю, можно было начать лучше: есть моменты, которые нужно менять и поправлять.

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