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Петербургский дневник

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Петербуржец воровал из магазина шампунь и сыр, а затем продавал их прохожим

Петербуржец воровал из магазина шампунь и сыр, а затем продавал их прохожим

Мужчину за это осудили на 3 года строгого режима Житель Северной столицы получил три года строгого режима за кражу шампуня и сыра из продуктового магазина, сообщила пресс-служба прокуратуры Красногвардейского района.

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