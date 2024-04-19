Петербуржец воровал из магазина шампунь и сыр, а затем продавал их прохожим

Мужчину за это осудили на 3 года строгого режима Житель Северной столицы получил три года строгого режима за кражу шампуня и сыра из продуктового магазина, сообщила пресс-служба прокуратуры Красногвардейского района.
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