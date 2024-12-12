Не надо пинать поверженного льва, некрасиво. Не уподобляйтесь уродам с Запада, которые ржали и плясали на костях Хусейна, Каддафи, жадно жрали видео с их пытками и мучениями, с видео о том, как грабили, убивали Ирак, Ливию, бомбили мирные процессии со свадеб и похорон.
Не надо пинать поверженного льва... некрасиво
Комментарии
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Sergiy Che
...истерички погнали волну... Почти все с бандерохохлятскими фамилиями. Судя по слаженности все эти "тоже гусские крымчанки дочери офицеров и матери солдат..." скорее всего холуйки ЦИПСОшные на рунет прискакавшие вбросы истеричного визьга распространять! Куда ФСБ смотрит?
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18 час.
Юрий Кушнарев
ты не Че,ты чмо,чмом и сдохнешь.
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16 час.
Виталий Сорокин
Чьих будешь, мразота? расскажи про "ЧИАССР"? Ты по времени хоть не ошибайся...или всё прошёл? Где же ты там отметился и когда? не стесняйся...
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13 час.
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