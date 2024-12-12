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Не надо пинать поверженного льва... некрасиво

Не надо пинать поверженного льва... некрасиво

Не надо пинать поверженного льва, некрасиво. Не уподобляйтесь уродам с Запада, которые ржали и плясали на костях Хусейна, Каддафи, жадно жрали видео с их пытками и мучениями, с видео о том, как грабили, убивали Ирак, Ливию, бомбили мирные процессии со свадеб и похорон.

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Комментарии
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Sergiy Che
...истерички погнали волну... Почти все с бандерохохлятскими фамилиями. Судя по слаженности все эти &quot;тоже гусские крымчанки дочери офицеров и матери солдат...&quot; скорее всего холуйки ЦИПСОшные на рунет прискакавшие вбросы истеричного визьга распространять! Куда ФСБ смотрит?
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Юрий Кушнарев
ты не Че,ты чмо,чмом и сдохнешь.
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