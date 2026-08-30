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Царьград

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Associated Press: ураган Карина усилился до 1-й категории в Тихом океане

Associated Press: ураган Карина усилился до 1-й категории в Тихом океане

Тропический шторм Карина прерос в ураган, скорость ветра достигла 80 миль/ч. Он движется в Тихом океане, угрожая прибрежным районам волнами.

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