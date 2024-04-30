Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Свежие комментарии

  • ольга
    Он хоть представляет , какая это  публика. В интернете от них один мат и агрессия.Переедет миллион!...
  • Aлексей Boubnov
    "своим законом о принятии в гражданство создал условия, при которых, рано или поздно, затащит к себе прозревших украи...Переедет миллион!...
  • авдей НА
    Просто не надо мудрствовать западенцев оставить внутри россии растворить на просторах и все дела западенцы как они бы...Переедет миллион!...

Эстонцы выяснили, что главная причина поражений ВСУ - нытики

Эстонцы выяснили, что главная причина поражений ВСУ - нытики

Очень интересное объяснение поражению ВСУ в поселке Очеретино нашли эстонцы. Они прямо пишут, что 115-я ОМБР, которая отступила под натиском армии России, "очень плохое" и вообще совершенно негодное подразделение.

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