Модный выбор: на Павелецкой прошла customized party

Вечеринка была приурочена к открытию нового магазина ticle. Карина Текеева, дизайнер бренда, и гости предоставлено Пресс-службойМодные блогеры и представители ведущих fashion-изданий пришли разделить с брендом открытие нового магазина в один из московских торговых центров.
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