Модный выбор: на Павелецкой прошла customized party

Вечеринка была приурочена к открытию нового магазина ticle. Карина Текеева, дизайнер бренда, и гости предоставлено Пресс-службойМодные блогеры и представители ведущих fashion-изданий пришли разделить с брендом открытие нового магазина в один из московских торговых центров.