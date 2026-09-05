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Болгарский премьер Радев выступил в парламенте 4 сентября и выдал фразу, которую в Брюсселе явно не рады были слышать:

Болгарский премьер Радев выступил в парламенте 4 сентября и выдал фразу, которую в Брюсселе явно не рады были слышать:

   Европа, по его словам, может обойтись без России, но долго воевать против неё она точно не сможет.

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