Интернет без людей: отчёт Imperva показал, что боты окончательно захватили сеть

Согласно отчёту компании Imperva/Thales за 2025 год, около 53% всего веб-трафика генерируется ботами, а не живыми пользователями.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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