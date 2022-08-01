Зима в Европе, цены на энергоносители и рецессия. Что в результате?

«Зима близко!» Эта сакраментальная фраза из популярного телесериала 2010-х годов все чаще вспоминается жителям стран Европы, которые с явным ужасом следят за подорожанием коммунальных услуг, а особенно ростом стоимости отопления и электричества.
«Зима близко!» Эта сакраментальная фраза из популярного телесериала 2010-х годов все чаще вспоминается жителям стран Европы, которые с явным ужасом следят за подорожанием коммунальных услуг, а особенно ростом стоимости отопления и электричества.
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