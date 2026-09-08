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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Генменеджер «Амура» Точицкий: «КХЛ развивается с каждым годом, какие-то вещи улучшаются. Лига становится более конкурентоспособной, а чемпионат более интересным»

Генеральный менеджер « Амура » Никита Точицкий ответил на вопрос о том, хотел бы что-нибудь изменить в КХЛ .

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