Евгений Семенов: «Сегодня конфронтация только усиливается»

«Прибытие лидеров и представителей иностранных держав в Россию для участия в торжествах, посвященных Великой Победе, – это далеко не ординарный дипломатический акт», — считает заместитель председателя Общественной палаты Нижегородской области, руководитель Нижегородского филиала ФоРГО, политолог, кандидат политических наук, доцент Евгений Семенов, оценивая, какое влияние события в Москве оказали на геополитические процессы во всем мире.