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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Стэмкос остался без очков в 1-м матче за «Нэшвилл», Маршессо сделал 2 передачи. У экс-капитана «Тампы» 3 броска в створ и 4 мимо за 23:01 с «Далласом»

Экс-капитан «Тампы» дебютировал за «Предаторс» в домашнем матче регулярного чемпионата с «Далласом» (3:4).

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