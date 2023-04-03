МОЯ СТРАНА

6 542 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Anlrey Boracow
    Есть ответ этому Михаэлю Кречмеру, ему необходимо срочно пройти по указанному на иллюстрации направлению, и это не за..."Срочно чините ва...
  • Ингерман Ланская
    трёп ни о чёмВ российском судо...
  • Светлана Шумилина
    А то без такого спеца как ты никто не думает.Значительные поте...

Американский журналист Херш объяснил, чем обернется для Байдена теракт на «СП»

Американский журналист Херш объяснил, чем обернется для Байдена теракт на «СП»

president.gov.ua | Офис Президента Украины. Скорой политической катастрофой обернутся для президента США Джо Байдена последствия теракта на «Северных потоках».

Вернуться к статье

Картина дня

наверх