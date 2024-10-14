ФАС впервые предписала МТС направить в бюджет 3 млрд руб. необоснованного дохода

Интересно, почему деньги МТС "необоснованно" сняла у клиентов, а три миллиарда пойдут государству?. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обязала компанию МТС перечислить в федеральный бюджет 3 миллиарда рублей, которые, по мнению ведомства, были необоснованно получены от повышения тарифов на связь.