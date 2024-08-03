Стали известны победители Сибирского международного марафона в Омске. Первым дистанцию 42 км 195 м преодолел Джон Ротич из Кении.
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Стали известны победители Сибирского международного марафона в Омске. Первым дистанцию 42 км 195 м преодолел Джон Ротич из Кении.