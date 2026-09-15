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RT Russia

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Молодой журналист высоко оценил выступление Рика Санчеса на МФМ

Молодой журналист высоко оценил выступление Рика Санчеса на МФМ

Студент факультета журналистики МГУ им. Ломоносова Иван Козлов высказался о выступлении ведущего шоу «Эффект Санчеса» на RT Рика Санчеса в рамках организованного RT Academy паблик-тока «Формула создания резонансных и виральных интервью» программы «Медиапоток» на Международном фестивале молодёжи (МФМ) .

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