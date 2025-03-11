«‎Борется за свою шкуру»: зачем Зеленский запустил по России 350 дронов

МОСКВА, 11 марта, ФедералПресс. Недавние атаки беспилотников Вооруженных сил Украины на Москву и другие российские регионы имеют прямую связь с текущими переговорами между США и Украиной, которые проходят в Саудовской Аравии.
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