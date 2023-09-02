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«Сочи» подтвердил перенос матча со «Спартаком» в Москву: «Клубы между собой договорились, дело за лигой»

«Сочи» подтвердил перенос матча со «Спартаком» в Москву: «Клубы между собой договорились, дело за лигой»

Ранее Мир РПЛ рекомендовала южанам не играть на домашнем стадионе из-за качества газона. «Большая вероятность, что матч со «Спартаком» перенесут в Москву.

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