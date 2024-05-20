Собянин объявил о запуске масштабного фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!»

Фестиваль будет длиться 100 дней Фестиваль “Лето в Москве. Все на улицу!” объединяет разнообразные мероприятия и активности на протяжении 100 дней по всему городу: от бульваров и парков до набережных и неожиданных мест.
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