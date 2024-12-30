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Царьград

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Три жителя Горловки пострадали при обстрелах украинскими военными

Три жителя Горловки пострадали при обстрелах украинскими военными

Три человека получили ранения в Горловке из-за обстрелов с украинской стороны. Пострадали мужчины 1971, 1978, 1953 годов рождения.

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