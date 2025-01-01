Посол Болгарии: "Пусть новый год принесет новые возможности, успехи и счастливые моменты"

Посол Болгарии в Молдове Майя Добрева поздравила читателей информационного портала NOI.MD и всех граждан Молдовы с Новым годом и Рождеством, пожелав им светлых и радостных моментов, наполненных теплом и любовью.
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