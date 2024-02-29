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Британский флот готов продать авианосец из-за нехватки денег

Авианосец HMS Prince of Wales британского ВМФ может быть законсервирован или продан союзнической стране по выгодной цене из-за его редкого использования и высоких затрат на обслуживание, сообщает Daily Mail.

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