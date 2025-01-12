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Прокурор Смит, занимавшийся расследованием против Трампа, сложил полномочия

Прокурор Смит, занимавшийся расследованием против Трампа, сложил полномочия

Специальный прокурор Соединенных Штатов Джек Смит, занимавшийся расследованием в отношении Дональда Трампа, официально сложил свои полномочия на фоне завершения дел против избранного президента в свете его предстоящей инаугурации.

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