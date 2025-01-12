Прокурор Смит, занимавшийся расследованием против Трампа, сложил полномочия

Специальный прокурор Соединенных Штатов Джек Смит, занимавшийся расследованием в отношении Дональда Трампа, официально сложил свои полномочия на фоне завершения дел против избранного президента в свете его предстоящей инаугурации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии