Вернуть награбленное

Объёмы воровства чиновников, оказавшихся во властных структурах, зашкаливают О коррупции зашел разговор на проходившем недавно Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ).
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Комментарии
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александр лаптанович
Фамилию,фамилию,или тяма не хватает!
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1 д.
Александр Ляшенко
«Будут храбрые судьи, храбрые прокуроры и следователи – и тогда процесс очищения и оздоровления не за горами.Так почему же не тестируете на смелость и честность, чего же ты Зорькин, боишься?
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1 д.
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