Брифинг британской разведки от 10 декабря: "В ночь с 7 на 8 декабря ВКС России нанесли мощную серию ударов по Киеву и всей центральной части страны.
Британские шпионы все выложили. Зимнему наступлению России быть!
Комментарии
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СЕ
Сергей ЕВ
Враги России должны быть ничтожены. ВС России успехов и победы над укробандеровцами и блоком НАТО.
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3 час.
Влад Владимиров
За что боролись, на то и напоролись, граждане хохлы... Нет ничего хорошего, когда вместо мозга у вас там задница подключена. Как выше уже написал товарищ: уничтожены должны быть все у нас враги... И пусть они и не мечтают. Не получится у них тут ни хрена.)))
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2 час.
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