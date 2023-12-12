Британские шпионы все выложили. Зимнему наступлению России быть!

Влад Владимиров

За что боролись, на то и напоролись, граждане хохлы... Нет ничего хорошего, когда вместо мозга у вас там задница подключена. Как выше уже написал товарищ: уничтожены должны быть все у нас враги... И пусть они и не мечтают. Не получится у них тут ни хрена.)))