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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Роме» интересен Дисаси. «Челси» хочет 20 млн евро за защитника (Foot Mercato)

Аксель Дисаси может перейти в «Рому».  Как сообщает Foot Mercato, итальянский клуб связался с « Челси », чтобы обсудить возможность трансфера 28-летнего защитника, а также контактировал с представителями самого футболиста.

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