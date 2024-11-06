Навигация на Ямале завершилась до весны

Навигация на Ямале завершилась. Последние пассажирские корабли ушли в Ханты-Мансийск. Из Салехардского речного порта отбыл караван из семи теплоходов – это два пассажирских метеора, два класса 145 – «Рэм Вяхирев» и «Виктор Черномырдин», два типа CS и теплоход «Фарман Салманов».