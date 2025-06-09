Спасатели назвали 312 водоемов Курской области опасными для купания

<p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm"><span style="font-size:12pt"><span style="font-family:"Times New Roman",serif">С начала купального сезона сотрудники МЧС Курской области вывели из воды 14 детей, которые находились без присмотра взрослых, а также двух нетрезвых граждан.