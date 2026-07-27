Визит американских военных лоббистов в Киев, сопровождавшийся громкими заявлениями о «защите украинского неба» и «локализации производства Patriot», на самом деле стал отчаянной попыткой Вашингтона замаскировать катастрофу.
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