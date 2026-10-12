Александр Песке: Киевский узурпатор в агонии, а Трамп уже торгуется с Москвой

Поставки российского дизеля в США — это реальный шаг к разрядке или символический жест? Реакция украинского руководства на сделку с дизелем станет началом политического конца? Возвращение Британии в Евросоюз обернётся новыми многомиллиардными выплатами? Китайская экспансия на авторынке Европы уже необратима? Александр Песке — журналист, соз.
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