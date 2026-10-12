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Александр Песке: Киевский узурпатор в агонии, а Трамп уже торгуется с Москвой

Постав­ки рос­сий­ско­го дизе­ля в США — это реаль­ный шаг к раз­ряд­ке или сим­во­ли­че­ский жест? Реак­ция укра­ин­ско­го руко­вод­ства на сдел­ку с дизе­лем ста­нет нача­лом поли­ти­че­ско­го кон­ца? Воз­вра­ще­ние Бри­та­нии в Евро­со­юз обер­нёт­ся новы­ми мно­го­мил­ли­ард­ны­ми выпла­та­ми? Китай­ская экс­пан­сия на авто­рын­ке Евро­пы уже необ­ра­ти­ма? Алек­сандр Пес­ке — жур­на­лист, соз.

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