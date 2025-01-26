У игрока «Зенита» Караваева подозрение на тяжелую травму

Как стало известно Sport24, защитник «Зенит» Вячеслав Караваев получил травму на тренировку.Как стало известно Sport24, защитник «Зенит» Вячеслав Караваев получил травму на тренировку.
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