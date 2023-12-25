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Набиуллина назвала самыми болезненными санкциями блокировку активов частных лиц

Набиуллина назвала самыми болезненными санкциями блокировку активов частных лиц

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина выступила с заявлением о том, что основной проблемой, возникшей в результате введения против Российской Федерации санкций, связанных с началом военной операции, оказались международные платежи, а также блокировка активов частных лиц.

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