Набиуллина назвала самыми болезненными санкциями блокировку активов частных лиц

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина выступила с заявлением о том, что основной проблемой, возникшей в результате введения против Российской Федерации санкций, связанных с началом военной операции, оказались международные платежи, а также блокировка активов частных лиц.
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