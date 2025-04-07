Возможности Eutelsat обеспечить полный доступ к связи на Украине оценили

Гендиректор французского спутникового оператора Eutelsat Ева Бернеке в беседе с Politico заявила, что компания сможет предоставить лишь ограниченный доступ к связи на Украине в случае возможного ухода Starlink.
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