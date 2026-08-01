С 6 по 12 августа на Нижегородской ярмарке по благословению митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия пройдет 47‑я международная православная выставка-ярмарка «Нижегородский край — земля Серафима Саровского».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии