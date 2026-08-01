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Нижегородская правда

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В Нижнем Новгороде пройдет православная выставка-ярмарка «Нижегородский край — земля Серафима Саровского»

В Нижнем Новгороде пройдет православная выставка-ярмарка «Нижегородский край — земля Серафима Саровского»

С 6 по 12 августа на Нижегородской ярмарке по благословению митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия пройдет 47‑я международная православная выставка-ярмарка «Нижегородский край — земля Серафима Саровского».

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