Минфин и Минэк поддержали снятие запрета на продажу пива на стадионах

Минэкономразвития готово поддержать идею по возвращению пива на спортивные стадионы, но только при условии, что спортивные клубы, федерации и лиги обяжут направлять целевые отчисления от розничной продажи пива на финансирование мероприятий по развитию спорта высших достижений, профессионального и детско-юношеского спорта.