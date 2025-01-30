Мухаммед Дауд или Из Средневековья в индустриальный век Мухаммед ДаудРоссия и Афганистан или Реформы «сверху»В статье «Афганистан: от эллинизма к разрухе.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Мухаммед Дауд или Из Средневековья в индустриальный век Мухаммед ДаудРоссия и Афганистан или Реформы «сверху»В статье «Афганистан: от эллинизма к разрухе.
Свежие комментарии