CHRISTOPHER NEUNDORF/EPA/TASS Лидер немецкой партии "Союз социальная справедливость и экономическая разумность" Сара Вагенкнехт обвинила посла Украины в Германии Алексея Макеева во вмешательстве в предстоящие выборы в восточных регионах ФРГ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии