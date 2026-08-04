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Вагенкнехт обвинила посла Украины во вмешательстве в выборы в Германии

Вагенкнехт обвинила посла Украины во вмешательстве в выборы в Германии

CHRISTOPHER NEUNDORF/EPA/TASS Лидер немецкой партии "Союз социальная справедливость и экономическая разумность" Сара Вагенкнехт обвинила посла Украины в Германии Алексея Макеева во вмешательстве в предстоящие выборы в восточных регионах ФРГ.

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