Не сбили ни одной ракеты - признание ВСУ по итогам минувшей ночи Ни одной российской ракеты, запущенной в ночь на среду, 5 августа, по Киеву и об.
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Не сбили ни одной ракеты - признание ВСУ по итогам минувшей ночи Ни одной российской ракеты, запущенной в ночь на среду, 5 августа, по Киеву и об.
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