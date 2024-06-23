Машиностроение: от полуприцепов — к электротранспорту

Чебоксарское предприятие «Сеспель» (Чувашия), производитель цистерн и полуприцепов, построит завод электроприводов для дорожной и строительной техники «Сеспель» — теперь не только полуприцепычитайте на monocle.
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