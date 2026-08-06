Как я готовлю 7 постных блюд из белокочанной капусты на ужин

Когда приходит время поста, передо мной всегда встаёт один и тот же вопрос: как сделать меню не только полезным, но и по-настоящему вкусным, не потратив при этом целое состояние? Со временем я поняла, что главный секрет кроется в самом доступном и привычном овоще — белокочанной капусте.