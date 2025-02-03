Создатели GTA: Vice City Nextgen Edition официально прекратили работу над модом из-за жал...

Создатели GTA: Vice City Nextgen Edition официально прекратили работу над модом из-за жалобы от правообладателей в VK, но есть и хорошая новостьРоссийские моддеры из команды Revolution Team, 25 января выпустившей амбициозный мод GTA: Vice City Nextgen Edition на движке Rage от GTA IV, прокомментировали сложившуюся вокруг проекта ситуацию.