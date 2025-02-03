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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Создатели GTA: Vice City Nextgen Edition официально прекратили работу над модом из-за жал...

Создатели GTA: Vice City Nextgen Edition официально прекратили работу над модом из-за жал...

Создатели GTA: Vice City Nextgen Edition официально прекратили работу над модом из-за жалобы от правообладателей в VK, но есть и хорошая новостьРоссийские моддеры из команды Revolution Team, 25 января выпустившей амбициозный мод GTA: Vice City Nextgen Edition на движке Rage от GTA IV, прокомментировали сложившуюся вокруг проекта ситуацию.

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