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В Екатеринбурге у трамвая на ходу отлетело колесо

В Екатеринбурге у трамвая на ходу отлетело колесо

Трамвай сошёл с рельсов, движение транспорта в районе аварии затрудненоТрамвай сошёл с рельсов в одной из самых напряжённых транспортных точек Екатеринбурга, на Малышевском мосту днём 28 июня.

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