Нэйтан Кейн (Джек Куэйд) - одинокий мужчина тридцати двух лет. Он работает помощником менеджера в кредитном союзе "Сан-Диего Траст".
Новокаин
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Нэйтан Кейн (Джек Куэйд) - одинокий мужчина тридцати двух лет. Он работает помощником менеджера в кредитном союзе "Сан-Диего Траст".